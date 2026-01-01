Haberler

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, teknik direktör değişim sürecinde adının gündeme gelmesi hakkında konuştu. Kocaman'a, "Teknik adam değişim sürecinde isminiz çok geçti. Teklif aldınız mı?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt veren Kocaman, teklif konusuna girmeyeceğini belirterek, "Teklif tarafına değinmeyeceğim, bunun için zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir" dedi.

AYKUT KOCAMAN'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe gündemine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, son dönemde adının tekrar gündeme gelmesiyle ilgili konuştu.

"TEKLİF TARAFINA DEĞİNMEYECEĞİM"

"İSMİMİN GEÇMESİ BENİ MUTLU ETTİ"

Aykut Kocaman, adının gündeme gelmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Bir mutabakat halinde, ortak bir uzlaşma haline gelmiş şekilde büyük çoğunlukla ismimin geçmesi bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu etti" dedi.

"YARDIM ETMEK İÇİN HAZIRIM DEMİŞTİM"

Kocaman, daha önce de Fenerbahçe'ye ihtiyaç duyulması halinde şart koşmadan yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini hatırlattı:

"Daha önce de ihtiyaç olması halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın yardım etmek için hazır olduğumu söylemiştim"

"O ZAMAN İHTİYAÇ OLDU AMA OLMADI

Deneyimli teknik adam, geçmişte bir ihtiyaç doğduğunu ancak sürecin gerçekleşmediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı

"O zaman ihtiyaç oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor"

