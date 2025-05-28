Tekirdağlı Sporcular, Antalya'da Dünya Kupası'ndan Madalyalarla Döndü

Tekirdağlı Sporcular, Antalya'da Dünya Kupası'ndan Madalyalarla Döndü
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Genç Yiğitler Spor Kulübü'nün sporcuları Aybüke Özdemir ve Melinay Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Tekirdağlı sporcular, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazandı.

Genç Yiğitler Spor Kulübü sporcuları Aybüke Özdemir (9) ve Melinay Yılmaz (9), 14-18 Mayısta Antalya'da düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Şampiyonada, Özdemir birinci olurken, Yılmaz da üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Aybüke Özdemir, AA muhabirine, dünya kupasında katıldığı her yıl madalya kazandığını söyledi.

Her zaman kendisini geliştirmek için çalıştığını belirten Özdemir, derecelerine yenilerini eklemek için gayret edeceğini dile getirdi.

Melinay Yılmaz da arkadaşına özenerek kick boksa başladığını aktardı.

Dünya kupasının kendisi için güzel tecrübe olduğunu anlatan Yılmaz, madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

Antrenör Fatih Akarca ise sporcularının başarılarıyla adından söz ettirdiğini söyledi.

Özdemir ve Yılmaz'ın gelecekte daha da başarılı olacaklarını göstermeye devam ettiklerini dile getiren Akarca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk önce çocuklar kendi sağlıkları ve gelişimleri için başladı. Aybüke 3 yıl önce başlamıştı. Üç defa dünya şampiyonu oldu. Daha sonra sınıf arkadaşı Melinay da ona özenerek başladı. Melinay da bu yıl bronz madalya aldı. Çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürerek madalya ve kupalar ile Şarköy'ümüzü temsil etmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Spor
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