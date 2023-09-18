Tekirdağ Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü Araç Sürücülerine Cezai İşlem Uyguladı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Trafik denetlemelerinde ses sistemleri ile kamunun huzurunu bozan 343 araç sürücüsüne 101 bin 788 TL trafik cezası kesildi ve ses sistemleri söktürüldü. Ayrıca abart egzoz bulunduran 103 araç sürücüsüne 418 bin 60 TL trafik cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.