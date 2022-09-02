Tekirdağ haber... Ergene Velimeşespor sezonun ilk maçında Eynesil Belediyespor'u konuk edecek Spor Haberleri Tekirdağ spor haberi... Tekirdağ'ı profesyonel liglerde temsil eden Ergene Velimeşespor, TFF 3.Lig 2. Grup'ta 2022-2023 sezonunun ilk maçında kendi sahasında Eynesil Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Tekirdağ'ı profesyonel liglerde temsil eden Ergene Velimeşespor, TFF 3.Lig 2. Grup'ta 2022-2023 sezonunun ilk maçında kendi sahasında Eynesil Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig 2. Grup'ta boy gösterecek olan Ergene Velimeşespor sezonun ilk maçında taraftarlarına güzel bir galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Mavi-beyazlılar yarın saat 17.00'de Eynesil Belediyespor'u konuk edecek. Ergene Velimeşespor'da tek hedef Eynesil Belediyespor'u eli boş göndermek. Eynesil Belediyespor geçtiğimiz sene Bölgesel Amatör Ligi 2. Bölge grubunda sezonu lider olarak tamamlayıp, play-off yükselme grubunda oynamaya hak kazanmış, play-off maçlarında 3 maçta topladığı 4 puanla 3. Lige yükselmişti. Profesyonelliğe bu sene adım atan Eynesil Belediyespor'u Ergene Velimeşespor yarın oynayacağı müsabakadan eli boş göndermek istiyor. Karşılaşmayı Tolga Akbaba, İsmail Semih İleri ve Burak Özer hakem üçlüsü yönetecek. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Tekirdağ Spor Haberler

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