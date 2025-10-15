Tekirdağ'da A Milli Takım Galibiyeti Çiğ Köfteyle Kutlandı

Türkiye'nin Gürcistan karşısında aldığı galibiyet Tekirdağ'da farklı bir coşkuyla kutlandı. Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, galibiyet sevincini bin kişilik çiğ köfte yoğurarak yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı mağlup etmesiyle birlikte Tekirdağ Şanlıurfalılar Derneği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Dernek lokalini tıka basa dolduran üyeler, maç boyunca ekrandan gözlerini ayıramadı. Türkiye'nin her golünde çılgına dönen vatandaşlar, "Acı da bizim, sevinç de bizim" diyerek tezahüratlar eşliğinde acılı çiğköftelerini yoğurdu.

Maç sonrası coşkulu anlar yaşanırken dernek üyeleri, galibiyetin tadını hemşerilerinin yöresel lezzetiyle çıkardı. Maç sonunda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Dernek Başkanı Mehmet Bedlek, milli maç için dernek lokalini tıka basa dolduran herkese teşekkür etti. - TEKİRDAĞ