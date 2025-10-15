Haberler

Tekirdağ'da A Milli Takım Galibiyeti Çiğ Köfteyle Kutlandı

Tekirdağ'da A Milli Takım Galibiyeti Çiğ Köfteyle Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı yendiği maç sonrası Tekirdağ'da Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, galibiyet coşkusunu bin kişilik çiğ köfte yoğurarak kutladı. Maç boyunca heyecanla bekleyen vatandaşlar, sevinçlerini tezahüratlarla dile getirdi.

Türkiye'nin Gürcistan karşısında aldığı galibiyet Tekirdağ'da farklı bir coşkuyla kutlandı. Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, galibiyet sevincini bin kişilik çiğ köfte yoğurarak yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı mağlup etmesiyle birlikte Tekirdağ Şanlıurfalılar Derneği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Dernek lokalini tıka basa dolduran üyeler, maç boyunca ekrandan gözlerini ayıramadı. Türkiye'nin her golünde çılgına dönen vatandaşlar, "Acı da bizim, sevinç de bizim" diyerek tezahüratlar eşliğinde acılı çiğköftelerini yoğurdu.

Maç sonrası coşkulu anlar yaşanırken dernek üyeleri, galibiyetin tadını hemşerilerinin yöresel lezzetiyle çıkardı. Maç sonunda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Dernek Başkanı Mehmet Bedlek, milli maç için dernek lokalini tıka basa dolduran herkese teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Ormana sığındılar

Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu! Ormana sığındılar
Fenerbahçe'de gol atmayı unutan En-Neysri, ülkesinin kahramanı oldu

Fener'de gol atmayı unutan En-Neysri, ülkesinin kahramanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.