Tekirdağ'da 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Düzenlendi

Tekirdağ'da, 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları kapsamında "8. Cherry Cup" yarışı düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde organize edilen yarışa Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya'dan sporcular katıldı.

Tekirdağ Yelken Kulübü önünden yelkenleriyle denize açılan sporcular arasında zorlu mücadeleler yaşandı.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nda 2 gün boyunca yapılan yarışlarda en iyi dereceyi alan sporcuların Cherry Cup'ta yarıştığını söyledi.

Ülkelerin en iyi 8 kız ve en iyi 8 erkek yelkencisinin madalya için mücadele ettiğini ifade eden Uzel, "Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışlarının son günündeyiz. Bir gün rüzgar nedeniyle yarış yapamadık. 2 gün çok güzel mücadeleler izledik. O yarışlardaki sonuçlara göre en iyilerin mücadele edeceği Cherry Cup'u yaptık. Yarışların sonunda ülkelerin en iyi 3 erkek ve 3 kız yelkencisi belirlenmiş oldu." diye konuştu.

Uzel, bugün yapılacak diğer yarışların ardından organizasyonun tamamlanacağını dile getirdi.

Yarışmada, kızlarda Bulgaristan'dan Nikol Burgazlieva, erkeklerde Ukrayna'dan Andri Bondariuk birinci oldu.

İkinciliği kızlarda Türkiye'den Elif Terece, erkeklerde Türkiye'den Emir Tombuloğlu, üçüncülüğü ise kızlarda Suudi Arabistan'dan Xuan Ya, erkeklerde de Bulgaristan'dan Tihomir Tuzlukov elde etti.