Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Bando Gösterisiyle Kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği bando gösterisiyle bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Kumbağ Limanı'ndan başlayan bando gösterisi, Valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile devam etti. Bando gösterisi, Atatürk Meydanı, Sahil Dolgu Alanı ve Değirmenaltı YSK AVM önünde sürdü. Gün boyu süren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bando gösterisi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandırıldığı ve güzel vatanımızın düşman işgalinden kurtarıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, tarih bilinci ve vatan sevgisi içerisinde kutladığımız büyük bir bayramdır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde güzel vatanımızı işgalden kurtaran ulusumuz, bizlere özgür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağımız güzel bir vatan bırakmıştır. Bu gurur ve mutlulukla bu büyük bayramımızı kutlarken bizlere düşen görev Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman silah arkadaşlarının bizlere emaneti olan vatanımızı ve Cumhuriyet'imizi yaşatmaktır. Bizler de Ata'mızın çağdaş fikirlerinin ışığında Cumhuriyet'imizi sonsuza dek yaşatacağız. Yaşasın 30 Ağustos, yaşasın güzel vatanımız, yaşasın Büyük Atatürk" diye konuştu.