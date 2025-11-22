Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şanlıurfa'nın Zaferi

Güncelleme:
Astor Enerji Şanlıurfa, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 77-63 yenerek galibiyetle başladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk maçında Astor Enerji Şanlıurfa, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 77-63 yendi.

Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 34-29 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen Şanlıurfa ekibi, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
