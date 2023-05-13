Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi Fenerbahçe Göksel Çelik ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği lig müsabakalarında play-off finaline kalan takımlar belli oldu.

Normal sezonun ardından yapılan çeyrek final ve yarı final müsabakaları sonrası Fenerbahçe Göksel Çelik ile İzmir Büyükşehir Belediyespor finale yükselme başarısı gösterdi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan play-off yarı final serisi üçüncü maçları kapsamında ilk olarak Galatasaray Tunç Holding ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.

Ege ekibi, sarı-kırmızılıları 61-45'lik skorla yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Göksel Çelik ile Beşiktaş takımları arasındaki yarı final serisinin bir diğer maçında ise sarı-lacivertliler rakibini 64-57 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve finalde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.

Fenerbahçe Göksel Çelik ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak play-off final serisi maçları 16 Mayıs Salı günü başlayacak.

Final serisinde 2 galibiyete ulaşacak takım 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacak.