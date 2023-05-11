Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisi Yalova ve Bursa'da başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor. Normal sezon ve çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final müsabakaları bugün yapıldı.

Yarı finalin ilk ayağında Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İzmir Büyükşehir Belediyesi, güçlü rakibi Galatasaray Tunç Holding'i 73-62'lik skorla mağlup ederek seride 1-0'lık avantajı yakaladı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan yarı finalin diğer ayağında ise ezeli rakipler Fenerbahçe Göksel Çelik ile Beşiktaş takımları karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 77-59 yenerek seride durumu 1-0 yaptı.

Yarın rövanş karşılaşmalarıyla devam edecek yarı final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar finale yükselecek.