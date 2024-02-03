Galatasaray, Şampiyonlar Kupası'nda lider olarak çeyrek finale çıktı

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa'nın (IWBF Europe) düzenlediği Şampiyonlar Kupası A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, lider olarak çeyrek finale çıktı.

A Grubu karşılaşmaları, sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliğinde Yenibosna'daki Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde yapıldı.

İlk gün İspanya'nın Bidaideak Bilbao BSR takımını 2 uzatma sonunda 101-98 yenen Galatasaray, bugün 2 maça birden çıktı. Günün ilk müsabakasında Almanya ekibi Köln 99ers'i 73-59'la geçen sarı-kırmızılılar, ikinci karşılaşmada Fransa temsilcisi Hornets Le Cannet'i 67-65 mağlup etti.

Grupta 3'te 3 yapan Galatasaray, lider olarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek final, 7-10 Mart'ta Almanya ve İspanya'da dörderli 2 grup halinde oynanacak. Grupları ilk 2'de tamamlayan 4 ekip, 2-5 Mayıs'ta İspanya'nın ev sahipliğindeki Dörtlü Final'de şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray ile Hornets Le Cannet arasında yapılan mücadeleyi sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Rıza Tevfik Morova ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da izledi.

Morova: "Amacımız eski şampiyonluklarımızı tekrar yaşamaya başlamak"

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Tevfik Morova, tekerlekli sandalye basketbolunda daha önce kazandıkları uluslararası şampiyonlukları yeniden yaşamak istediklerini söyledi.

Son maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Morova, "Şampiyonlar Ligi grup aşaması bizim için çok önemliydi. Sedat hocamız iyi bir takım kurdu. Biz de yönetim olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Amacımız eski şampiyonluklarımızı tekrar yaşamaya başlamak. Bir sonraki tur, Almanya veya İspanya'da olacağız. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Gruptan lider olarak çıktığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Sedat İncesu ise gençlerden yeni bir kadro kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sporcularımı kutluyorum. 2008-2018 arasında 11 tane uluslararası kupa kazandık. Sonraki dönemde yeni bir yapılanmayla gençlere yönelerek yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya aday bir kadro oluşturduk. Yönetimimizin desteği çok önemli.

Bu sezona iki kupa hedefiyle başladık. Gençlere yaptığımız yatırımlar çok iyi sonuç verdi. Onların yanına üç İranlı sporcu aldık. Onlar da çok iyi sonuç verdi. Yeniden Avrupa kapılarını zorlamak istiyoruz. Bu kez kendi coğrafyamızın çocuklarıyla kazanmayı hedefliyoruz ama kolay olmayacak. Hiçbir zaman kolay olmadı."