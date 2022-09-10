Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 61-49 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phuket kentindeki Songkla Üniversitesi Prensi Phuket Kampüsü Spor Kompleksi'nde devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı. Milliler, rakibini 61-49 mağlup etti.

Gruptaki ilk müsabakasında Japonya'ya 69-54 yenilen ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

A Grubu'nda Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, İspanya ve Türkiye, B Grubu'nda ise Avustralya, Almanya, İsrail, Güney Afrika, Tayland ve ABD'nin yer aldığı organizasyonda final karşılaşması, 16 Eylül Cuma günü yapılacak.