Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da Gerçekleşti

Türkiye Kaykay Federasyonunca düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali, Karaman'da gerçekleştirildi.

Merkez Spor Salonu yerleşkesinde 28 Ağustos'ta başlayan organizasyonda, 4 gün boyunca 13 ilden yaklaşık 150 sporcu yarıştı.

Organizasyonun son gününde sporcular, 11 yaş altı, 13 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı ile 19+ yaş kategorilerinde 1000, 3000 ve 5000 metre yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Yarışların ardından 2017-2018 doğumlu sporcular için Tekerlekli Paten Minikler Festivali gerçekleştirildi.

Etkinlikte takımlar kategorisinde Kocaeli takımı birinci, İstanbul takımı ikinci, Kayseri takımı ise üçüncü oldu.

Şampiyonada dereye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupaları Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ve protokol üyelerince takdim edildi.