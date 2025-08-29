Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da Başladı

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 13 ilden 150 sporcu katılıyor.

Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası standartlara sahip tekerlekli paten pistinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, U11, U13, U15, U17, U19 ve U19+ yaş kategorilerinde 200 metre yarışları gerçekleştirildi.

Kocaeli, Kayseri, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Muş, Bursa, Ardahan, Antalya, Ordu, Bolu, Van ve Erzurum gibi 13 farklı ilden gelen yaklaşık 150 sporcu, Karaman'da kurulan modern pistte kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın ilk günü, yarışların yanı sıra izleyicilerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Şampiyona, 30 Ağustos Pazar günü yapılacak farklı yaş kategorilerindeki yarışlarla devam edecek. Final gününde dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, yaptığı açıklamada, "Karaman olarak sadece yarışlara değil, Türkiye'de tekerlekli paten branşının geleceğine ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyona, Karaman'ın spor altyapısını ve potansiyelini gözler önüne seriyor. Tüm sporculara başarılar diliyor, emeği geçen antrenörlerimizi ve organizasyon ekibini kutluyorum" dedi. - KARAMAN