"Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin çekimleri devam ediyor Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü'nün taraftar ve kulübünün İmalatı Harbiye Dönemi'nden başlayan hikayesinin anlatıldığı "Tek Yürek Ankaragücü" filmin çekimleri devam ediyor. Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü'nün taraftar ve kulübünün İmalatı Harbiye Dönemi'nden başlayan hikayesinin anlatıldığı "Tek Yürek Ankaragücü" filmin çekimleri devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Serdar Çetinkaya'nın yaptığı filmin çekimleri Ankara'nın Kale Mahallesi'nde sürüyor. Açıklamada, halkın çekimlere yoğun ilgi gösterdiği filmin 140 oyuncu ve 40 kişilik bir kamera arkası ekibin desteğiyle çekildiği kaydedildi. MKE Ankaragücü Spor Kulübü Genel Müdürü Bekir Aracı da film setini ziyaret edip oyunculara ve ekibe başarı diledi. Filmin, MKE Ankaragücü'nün kuruluş tarihi olan 31 Ağustos saat 19.10'da tamamlanması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldiği tarih 27 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor. AA / Fatih Gazioğlu - Spor MKE Ankaragücü Ankaragücü Ankara Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 'Tek Yürek Ankaragücü' sinema filminin çekimleri devam ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.