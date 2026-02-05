Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı

Lig'de tek bir şutun dahi çekilmediği Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede, iki kulüp başkanının maç öncesi yaptığı pazarlıkların HTS kayıtlarıyla belgelendiği ortaya çıktı.

SAVCILIKTAN FUTBOLDA ŞİKE İDDİANAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede, 28 Nisan 2024'te oynanan ve 0-0 sona eren Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçı detaylı şekilde ele alındı. Maçta tek şutun bile atılmaması dikkat çekerken, karşılaşmanın bu skorla bitmesi sonucu küme düşen Zonguldak Kömürspor dosyada "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

52 ŞÜPHELİ DOSYADA YER ALDI

İddianamede Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor "mali sorumlu" olarak gösterilirken, aralarında Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Teknik Sorumlu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Antrenör Gürhan Sönmez'in de bulunduğu 5'i tutuklu toplam 52 şüpheliye yer verildi.

İSTENEN HAPİS CEZALARI

Sabah'ın haberine göre savcılık, Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu hakkında "şike" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer şüpheliler için ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istendi.

0-0 SKORU ÜZERİNDE MUTABAKAT

İddianamede yer alan bilgilere göre, maç öncesinde Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor yöneticilerinin iletişime geçerek karşılaşmanın 0-0 bitmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor ligde kalırken, Zonguldak Kömürspor küme düştü.

HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Dosyada yer alan HTS kayıtlarında, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya'nın Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na, "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" dediği tespit edildi. Maç sonrasında ise şüpheli Hasan Güney'in Katipoğlu'na "Hayırlı olsun" mesajı attığı belirlendi.