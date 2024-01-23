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Tek kelimelik not düşen Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir pozisyon paylaştı ve "Yorumsuz" notunu düştü. Sancak'ın o paylaşımı büyük etkileşim aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçtan bir pozisyon paylaştı ve "Yorumsuz"

"YORUMSUZ"

Maç anında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, Beşiktaş'tan Jonas Svensson ile Mootaz Nourani arasında yaşanan pozisyonun videosunu paylaşıp "Yorumsuz" notunu düştü.

İşte Sancak'ın o paylaşımı;

Tek kelimelik not düşen Murat Sancak'tan maç oynanırken olay paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Alperen:

Doğru söylemiş bırakın kırmızı kartı sarı kartın dahi zor verileceği pozizyonda adamı kırmızı kartla attı ama o pozizyondan bir dkika önce tayfur dirseğiyle rakibine vuruyor oysa kartı vardı kaleciye yapılan haraketekart dah göstermedi atilla karaoğlan değil karasını çıkarın tamda ismine uygun soyadı olur.

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oğuz şengül:

nediyor bu ya bjknin net 2 penaltısını vermediler bu yorumlumu :)

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