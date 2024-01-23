Tek kelimelik not düşen Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçtan bir pozisyon paylaştı ve "Yorumsuz"

"YORUMSUZ"

Maç anında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, Beşiktaş'tan Jonas Svensson ile Mootaz Nourani arasında yaşanan pozisyonun videosunu paylaşıp "Yorumsuz" notunu düştü.

İşte Sancak'ın o paylaşımı;