Tek kalemde kazanacağı paraya kimse inanamadı! İşte Ronaldo'nun Suudi Arabistan için yapacağı iş

Yıllık 230 milyon euro karşılığında Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, 2030 Dünya Kupası için alacağı görevle servetine servet katacak. Portekizli yıldız, 2030 için Dünya Kupası'na adaylığını koyacak Suudi Arabistan'ın elçilik rolünü üstlenecek. Ronaldo bunun karşılığında 200 milyon euro kazanacak.

Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası kulüple yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, yıllık 230 milyon euro karşılığında Al Nassr'a imza atmıştı. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan için üstleneceği yeni görevle servetine servet katabilir.

SUUDİ ARABİSTAN, 2030 İÇİN ADAY

AFP'nin haberine göre Suudi Arabistan, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için 2030 adaylığını koyacak. Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçiliğini ise Ronaldo yapacak.

200 MİLYON EURO KAZANACAK

Portekizli yıldız, 2030 Dünya Kupası adaylığı için başvuracak Suudi Arabistan için üstleneceği elçilik görevinden 200 milyon euro kazanacak.