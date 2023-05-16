Tek hedef Şampiyonlar Ligi! Seriye bağlayan Liverpool, eski günlerini aratmıyor
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, deplasmanda Leicester City'i 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, deplasmanda Leicester City ile kozlarını paylaştı. Power Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 3-0'lık net skorla kazanarak yenilmezlik serisini 9, galibiyet serisini ise 7 maça çıkardı.
Mücadelenin 33. dakikasında Curtis Jones ile gol perdesini açan Liverpool, 36'da yeniden Jones'la farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren Kırmızılar, 71'de Trent Alexander-Arnold'un müthiş frikik golüyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 7 maça çıkararak 65 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi potasına girme isteğini sürdürdü. Leicester City ise 30 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı