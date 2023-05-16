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Tek hedef Şampiyonlar Ligi! Seriye bağlayan Liverpool, eski günlerini aratmıyor

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, deplasmanda Leicester City'i 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, deplasmanda Leicester City ile kozlarını paylaştı. Power Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 3-0'lık net skorla kazanarak yenilmezlik serisini 9, galibiyet serisini ise 7 maça çıkardı.

Mücadelenin 33. dakikasında Curtis Jones ile gol perdesini açan Liverpool, 36'da yeniden Jones'la farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren Kırmızılar, 71'de Trent Alexander-Arnold'un müthiş frikik golüyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Tek hedef Şampiyonlar Ligi! Seriye bağlayan Liverpool, eski günlerini aratmıyor

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 7 maça çıkararak 65 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi potasına girme isteğini sürdürdü. Leicester City ise 30 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Leicester City FC Liverpool Spor Haberler

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