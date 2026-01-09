Haberler

Tek cümlesi yetti! Tedesco'nun Türkçe konuşmasına beğeni yağıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Türkçe konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Tedesco'nun "Güneş var ama soğuk" sözleri sarı-lacivertli taraftarlardan beğeni topladı.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 'Güneş var ama soğuk' sözleriyle Türkçe konuştu.
  • Tedesco'nun Türkçe konuşması sosyal medyada yayıldı ve taraftarlardan beğeni aldı.
  • Taraftarlar, Tedesco'nun Türkçe konuşmasını takımla bütünleşme mesajı olarak yorumladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkçe konuştuğu anlarla dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcının günlük bir ifadeyi akıcı şekilde kullanması, taraftarların ilgisini çekti.

Tedesco'nun, "Güneş var ama soğuk" sözleri, sosyal medyada kısa sürede yayılırken çok sayıda taraftar paylaşımı ve yorumuyla gündem oldu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN BEĞENİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktörlerinin Türkçe konuşma çabasını "samimi" ve "takımla bütünleşme mesajı" olarak yorumladı. Paylaşımlarda Tedesco'nun kısa sürede Türkçe'ye alıştığına dair yorumlar öne çıktı.

KULÜPTE UYUM MESAJI

Tedesco'nun Türkçe ifadeleri, takım ve camiayla kurduğu iletişim açısından da olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Taraftarlar, bu tür detayların teknik ekibin kulüple uyumunu güçlendirdiğini savundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıWarrior:

adamındibi bazı yerfareleri gibi değil en azındannnn

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

