Tek bir noktaya vurgu yaptı! Carlo Ancelotti'den dikkat çeken Manchester City yorumu

Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacakları Manchester City maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Erling Haaland'ın gücüne dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Manchester City biraz tarz olarak değişti ama hala çok güçlü. Özellikle Haaland gibi bir golcüleri var." dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecekleri Manchester City maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HAALAND GİBİ GOLCÜLERİ VAR"

63 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Manchester City biraz tarz olarak değişti ama hala çok güçlü. Özellikle Haaland gibi bir golcüleri var. Şampiyonlar Ligi'nde plan her zaman aynıdır. Rakibinizden daha iyi olmanız gerekir." ifadelerini kullandı.

"CİTY'NİN TARZINI DEĞİŞTİRDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Öte yandan City'nin oyun tarzıyla da ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Pep Guardiola'nın Manchester City'nin tarzını tamamen değiştirdiğini düşünmüyorum. Bu kadar güçlü bir forvete sahip olduğunuz zaman hücum tarzınız biraz değişebilir." ifadelerini kullandı.