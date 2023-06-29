Tek bir konuya parmak bastı! Crespo'nun temsilcisinden İsmail Kartal açıklaması

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbocusu Miguel Crespo'nun temsilcisi, Domingos Lopez, İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu. Kartal'a övgüler yağdıran Lopez, "İsmail Kartal harika bir teknik direktör. Kartal, Crespo'yu takımında görmek isteyecektir. Miguel Crespo onun döneminde takımın kalbiydi" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından Miguel Crespo'nun temsilcisi Domingos Lopez açıklamalarda bulundu.

"CRESPO'YU TAKIMDA GÖRMEK İSTEYECEKTİR"

Sports Digitale'ye konuşan Lopez, "İsmail Kartal harika bir teknik direktör. Kartal, Crespo'yu takımında görmek isteyecektir. Miguel Crespo onun döneminde takımın kalbiydi" dedi.

KARTAL DÖNEMİNDE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

26 yaşındaki Crespo, İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde gösterdiği performansla hem taraftarların sevgilisi olmuş hem de Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler almıştı.