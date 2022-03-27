Tek başına meydan okudu! Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı

Galatasaray'da Burak Elmas'in idari yönden ibra edilmemesinin ardından yeniden seçime gidiliyor. Burak Elmas ile başkanlık sürecinde yarışa giren Metin Öztürk resmen aday oldu.

İLK İSİM

Sarı-Kırmızılılarda ibra kararının ardından Başkan Burak Elmas'ın rakiplerinden Metin Öztürk adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

"PROJELERİM HAZIR"

A Spor'a konuşan Öztürk, "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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