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Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

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La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 yendiği maçta tek golü atan Arda Güler, İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyol basını, milli futbolcuyu övgü dolu ifadelerle anlattı. Marca gazetesi, Arda'nın ligdeki hesapları dondurduğunu belirtirken, AS gazetesi ise Arda'nın Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos'un performansına eş bir oyun sergilediğini yazdı.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 yendiği maçta tek golü atan Arda Güler, İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyol basını, milli futbolcuyu övgü dolu ifadelerle anlattı.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

İşte atılan manşetler;

Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, internet sayfasında "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.

Yapılan yorumda, Türk futbolcunun ilk yarıda "sağ ayağıyla füze gibi bir vuruşla çok güzel bir gol attığı ve takım arkadaşlarına yardımcı olarak, sahada istediği yeri bulduğu ancak ikinci yarıda ise oyuna girmekte zorlandığı" ifade edildi.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

AS'ta ise Arda Güler'in Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos'un performansına eş bir oyun ortaya koyduğu belirtildi. Haberde, "Opta verilerine göre, Toni'nin sezon bazındaki ortalama %92'lik isabet oranına karşın, Türk'ün isabet oranı %87'ydi. Ama alışılmadık bir ısrarla Güler, 78 dakika sahada kaldığı sürede 77 pas denedi, bu pasların 67'si başarılıydı. Ancak en çok kendini gösterdiği zaman ilk yarıydı: 63 pas denemesinden 56'sında isabeti buldu. Karşılaştırmak gerekirse, geçen sezon Kroos her 90 dakikada 97.9 pas denedi ve 92.8'inde (%94.8) isabeti buldu." ifadeleri kullanıldı. AS ayrıca Arda Güler'in golü için "Akıl almaz" ifadesini kullandı.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Sport'ta yer alan haberde, Arda Güler'in Carlo Ancelotti ile ilişkisine değinildi. Ancelotti'nin Getafe maçında Arda Güler'i takımın beyni olarak gördüğü belirtilirken, " Arda Güler, Real Madrid'in galibiyetinde belirleyici olan golünün ardından Ancelotti'yle içten bir sarılma gerçekleştirdi. İtalyan, onu sahada bir iletişim kaynağı gibi kullanarak, dağılmaya yüz tutmuş bir takımı ayakta tutmak için mümkün olan tüm talimatları ona verdi." denildi.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Real Madrid ile ilgili özel haberleriyle ön plana çıkan Defensa Central'de ise, "Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i ayakta tutuyor" manşeti kullanıldı.

El Mundo da Arda Güler için Toni Kroos benzetmesi yaptı. Haberde, "Madrid, önümüzdeki yıllardaki bulmacayı çözecek, Kroos'un erdemlerinin yerini dolduracak bir dahiyi umutsuzca arıyor . Ve Türk, tıpkı Alman gibi genç bir oyun kurucu ve bu pozisyonda büyüme potansiyeline sahip." ifadeleri kullanıldı.

Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKotypc:

Şu an İspanya'dayim, kimsenin konuştuğu falan yok, gtunuzden element uyduramayin. Türkiye'de habercilik bu işte!

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Haber YorumlarıAlattin sert:

sadece sen konusuyor olmayasın :)

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Haber YorumlarıKim kimee:

arda sizi ayliga baglamis itiraf edin artik

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Haber YorumlarıdoubleF:

Komşu galakside de konuşuluyormuş Arda’nın attığı gol. Haberi yazan arkadaş biraz geriden takip ediyor sanırsam

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Arda ile ilgili haberlerde niye hep "Yok artık Arda" diye başlık atıyorsunuz ? Yeriyormu övüyormusunuz belli değil, haber başlıklarınız garipleşti iyice. Yok artık editör :))

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Haber YorumlarıErol Birol :

Abartmayın Toni kroos en azından 5 tane arda eder. Futboldan birazda olsa anlayan bunu iyi bilir.

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Haber Yorumlarımehmet bay:

Burada olumsuz yorum yapanları anlayamıyorum.Bir vatan evladı başarılı olmuş,neden gocunuyorsunuzki ? .Tebrik etmeyi bilmek lazım. gs lisi fb lisi hepsi bu ülke(milli takımı) için ter dökmüyormu.Tebrikler Arda.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Neden sürekli bütün ispanya ardayı bütün dünya fatih terimi fean konuşuyor.Başka işleri yok mu bunların.

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