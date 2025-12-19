Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Teknik Direktör Domenico Tedesco savunma hattıyla ilgili önemli bir karar aldı. İtalyan teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin satışına onay vermedi.

SAVUNMA DENGESİ BOZULMAYACAK

Domenico Tedesco'nun, savunma kurgusunun korunması adına yönetimden bu bölgedeki hiçbir futbolcunun gönderilmemesini istediği öğrenildi. Bu isimlerin başında ise sezon başından bu yana Milan Skriniar ile uyumlu bir görüntü çizen Jayden Oosterwolde geliyor.

YÖNETİMDEN SATIŞA KAPALI DURUŞ

Sarı-lacivertli yönetimin de, astronomik bir teklif gelmediği sürece Hollandalı futbolcunun satışını düşünmediği belirtildi. Oosterwolde'nin, teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK

Premier Lig'den talipleri bulunan Jayden Oosterwolde'nin kısa vadeli planının Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak olduğu aktarıldı. Hollandalı futbolcunun, bu hedefin ardından kariyerine yurt dışında devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

PREMIER LİG VE MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Daha önce verdiği röportajlarda Hollanda Milli Takımı formasını giymek istediğini dile getiren Oosterwolde'nin, bu hedefe Premier Lig'de oynayarak ulaşabileceğine inandığı kaydedildi.