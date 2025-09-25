Tedesco: 'Yemememiz Gereken Goller Yedik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, "Bu maçta bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ve maçın içindeki tempo ve pres anlamında iyiydik diyebilirim. Bu anlamda bir reaksiyon gösterdik. Çok fazla top kazandık, maça iyi başlamıştık. Yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Aynı zamanda top bizdeyken de yavaş oynadık. Oyunun temposu ve baskı anlamında takımda bir ilerleme gördük ama bugün geçmiş maçlara göre topu daha uzun tutabildik. Bu anlamda ileri bir adım attığımızı söyleyebilirim ama hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslı, kontaklı ikili mücadelelerde daha fazla kazanmamız gerekiyor. Bugün çok fazla kaybettik. Bütün ikili mücadeleleri kaybettik diyemem ama çok fazla ikili mücadele kaybettik. Savunmada da daha iyi olmamız gerekiyor. Mesela üçüncü gole bakacak olursanız orada o şutları engellememiz gerekiyor. Benim için temel şeylerden bir tanesi bu" diye konuştu.

"Semedo ve Çağlar iyi performans sergilediler"

Futbolcularımızın farklı pozisyonlarda görev almasına yönelik soru üzerine Domenico Tedesco, şunları söyledi:

"Aslında baktığınızda bu oyuncular (Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü) iyi bir performans sergilediler. Asensio ve Semedo 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadeleleri kazandılar. Çağlar da çok fazla ikili mücadele kazandı. Rakibin atmış olduğu iki diyagonal topta pozisyona uzaktı ama üç aşağı beş yukarı aslında üçlü sistemde oynamakla aynı durum. O da bu duruma çok alışkın. Dolayısıyla bunun bir problem olduğunu düşünmüyorum. Oynamış olduğumuz oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız kesinlikle onların o pozisyonlarda oynamalarıyla bir alakası yok." - İSTANBUL