Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BAYERN MUNIH'TEN ORTA SAHA

Devre arasında orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de İtalyan çalıştırıcının istediği isim belli oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, orta saha takviyesi için listenin en tepesine Leon Goretzka'yı yazdı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için sarı-lacivertliler ocak ayında resmi adımı atmaya hazırlanıyor.

GORETZKA'YA JUVENTUS'UN DA İLGİSİ VAR

Fenerbahçe'nin bu transferde en büyük rakibi ise Juventus oldu. Bir dönem sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin şu anda görev yaptığı Juventus'ta Goretzka için nabız yokladığı belirtildi. Comolli'nin, Bayern Münih'e ocak ayında yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde teklif sunarak transferi bitirmek istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 18 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 gol kaydetti.