Tedesco'nun kaderi tek 90 dakikaya bağlı

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, takımının başında 4 maça çıktı ve sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

KADERİ 90 DAKİKAYA BAĞLI

Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran, Tedesco ile bir görüşme yaparak İtalyan hocadan rapor istedi. Oynanan oyun ve kadro tercihleriyle eleştirilerin hedefi olan Domenico Tedesco'nun geleceği Antalyaspor maçındaki 90 dakikaya bağlı. Sadettin Saran'ın pazar günü oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında da yaşanacak olası bir puan kaybında Tedesco ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

TEDESCO GİDERSE TÜRK TEKNİK ADAM

Öte yandan Tedesco'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşı Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör adayları da belli oldu. Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde görev alan Aykut Kocaman ve İsmail Kartal, Tedesco sonrasında göreve gelme ihtimali en yüksek isimler olarak görülüyor.