Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, devre arası transfer çalışmaları kapsamında hazırladığı listeyi Başkan Sadettin Saran'a sundu. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Barcelona'nın iki yıldız ismi var.

LEWANDOWSKİ İÇİN İLK TEMAS KURULDU

Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, ikinci yarıda sorun yaşamamak için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Tedesco'nun listesinin en üstünde Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski yer alıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Polonyalı yıldızın menajeriyle ilk teması kurarak transfer şartlarını sordu. Bu sezon La Liga'da 9 maçta 7 gol atan Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli golcünün tüm seçenekleri değerlendirdiği, Fenerbahçe'nin ise şartların oluşması halinde transfer için hazır olduğu belirtildi.

CHRISTENSEN SAVUNMANIN LİDER ADAYI

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer yıldız ise Barcelona'nın 29 yaşındaki stoperi Andreas Christensen. Bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Danimarkalı futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor. Barcelona'da yalnızca 10 maçta toplam 342 dakika süre alan Christensen'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor. Hem tecrübesi hem oyun liderliğiyle dikkat çeken Christensen, Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli hedefi konumunda.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÇİFTE YILDIZ

Lewandowski ve Christensen'in transfer ihtimali sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı. Tedesco, bu iki takviyeyle hem Süper Lig'de hem Avrupa'da daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Yönetim, devre arası transfer döneminde en az üç bölgeye takviye planlarken, Barcelona'dan gelecek iki yıldız hamlesi sezonun kaderini değiştirebilecek nitelikte görülüyor.