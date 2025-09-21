Tedesco, ''İki sebebi var'' diyerek puan kaybının nedenini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ikinci yarısında kötü bir oyun sergilediklerini belirtti. Domenico Tedesco, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''BENİM İÇİN ZORDU''

Kötü oyun için taraftarlardan özür dileyen Tedesco, "Birkaç açıdan kötü bir oyundu. Sahaya enerji koyamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamazsanız, 9 kişiye karşı bile iyi oynayamazsanız. Maça iyi başlamıştık. Golü bulmuştuk. İkinci yarı performansımız düştü. İkinci yarı tamamen enerjiden uzaktık. Oyunu kaybetmek, benim için zordu. Böyle bir maçı berabere bitirmek, benim için mağlubiyet gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

''İKİ SEBEBİ VAR''

Maçı kazanamamalarının iki sebebi olduğunu söyleyen Tedesco, "Taraftarlarımızdan özür dilememiz gerekiyor. Bugün ilk sebep olarak şunu gösterebilirim; konuştuğumuz ve antrenmanda çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim; hem ofansif hem de defansif bütün ikili mücadeleleri kazanamadık. Kasımpaşa'ya karşı da oynuyor olsanız, rakip 10 kişi de olsa 9 kişi de olsa ikili mücadeleleri kazanamadığınız zaman maçları kazanamıyorsunuz. Bunlar çok temel şeyler. Bugün belirtmiş olduğum şeyleri sahaya yansıtamadık ve sonuç da bu şekilde oldu. Önce taraftarlarımızdan özür dilememiz gerekiyor, sonrasında bu durumunda içerisinden daha da güçlü bir şekilde çıkmamız gerekiyor"