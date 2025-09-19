Tedesco'dan yıldız futbolcuya yasak

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta ikinci kez penaltı kaçıran Anderson Talisca, teknik heyetin yeni kararıyla artık sadece frikiklerde görev alacak.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in erteleme maçında Alanyaspor karşısında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Mücadelede 57. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen Anderson Talisca, tribünlerin büyük tepkisini çekti.

İKİNCİ KEZ KAÇIRDI

Talisca, bu sezon ikinci kez kritik bir anda penaltıyı gole çeviremedi. Sezon başında Göztepe karşısında 90+5'te kullandığı penaltıyı da kaçıran Brezilyalı yıldız, Alanya maçında da aynı hayal kırıklığını yaşattı.

TEKNİK HEYETTEN YENİ KARAR

Art arda yaşanan bu penaltı kaçırma sorunlarının ardından teknik heyet devreye girdi. Alınan karara göre, Anderson Talisca artık penaltılarda görev almayacak. Deneyimli futbolcu sadece frikiklerde topun başına geçecek.