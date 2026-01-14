Haberler

Domenico Tedesco: Önemli olan kazanmaktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Pozisyon üretiminde daha iyi olabileceklerini belirten Tedesco, kazanmanın önemine dikkat çekti.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Çok fazla net pozisyon ürettik. Normalde bu konuda daha iyiyiz. Bu futbolda olabiliyor. İlk yarıda ceza sahası içi ve çevresinde daha doğru kararlar verebilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Talisca'nın atmış olduğu gol bizler için çok önemliydi" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Domenico Tedesco, "Bugün arkada 4'lü oynadık. Sadece zaman zaman 6 numara araya girdiği zaman 3'lü gibi gözüktük. Galatasaray maçında da zaman zaman bunu yapmıştık. Bazen mantıklı oluyor. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. Daha net ve iyi oynayabilirdik. 8 rotasyona rağmen bu maçı kazanacak yeterli kadromuz var. Daha erken golü bulsaydık maç daha kolay olurdu. O golü bulamayınca iş tersine dönüyor. Rakip puan alabileceğinin kokusunu alıyor. Son haftalarda oynamayan oyuncuları görmek adına güzel bir test oldu" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK'

Önemli olanın kazanmak olduğuna değinen Tedesco, "Çok fazla net pozisyon ürettik. Normalde bu konuda daha iyiyiz. Bu futbolda olabiliyor. İlk yarıda ceza sahası içi ve çevresinde daha doğru kararlar verebilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Talisca'nın atmış olduğu gol bizler için çok önemliydi. Onun adına çok mutluyum. Şunu gösterdi ki; Biz ona ve sol ayağına her zaman güvenebiliriz" sözlerini sarf etti.

Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan En Nesyri'nin sarı-lacivertli ekipteki geleceğinin sorulması üzerine Tedesco, "En Nesyri bizim oyuncumuz. O Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bugün Fas Milli Takımı'yla önemli bir maçı var. Ben de ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Ne kadar aramıza erken katılmasını istesek de umarım finale çıkarlar. Her zaman elinden gelenin en iyisini verdi" dedi.

'BÜTÜN KARARLARI BERABER ALIYORUZ'

Transfer kararlarını başkan, yönetim ve teknik ekip olarak aldıklarını belirten Tedesco, "Normalde ben transfer dedikoduları hakkında yorum yapmıyorum. Ben başka takımın oyuncuları hakkında konuşamam çünkü bunu saygısızlık olarak görüyorum. İsim belirtmem zor. Birkaç kulüpte çalıştım ama bu kulüpte hissettiğim destek inanılmaz. Gerçekten çok çalışıyorlar ve bütün kararları beraber alıyoruz. Samsun maçına hazırlanırken Musaba'dan etkilenmiştim ve bizde eksik olan profilin olduğunu dile getirmiştim. Sonrasında da bu oyuncuyu aldık. Matteo'nun transferinde de böyle oldu. Bir oyuncuyu sadece ben istiyorsam o transferi yapmamak daha iyidir. Hep beraber mücadele ediyoruz. Bu bir tek adam şovu değil. Bunun böyle olması hoşuma gidiyor. Vermiş oldukları destek gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Medvedev'den Macron'a ironik yanıt: Korkudan Grönland'dan vazgeçecekler

Putin'in sağ kolundan Avrupa'ya çok konuşulacak Grönland göndermesi
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Merdiven boşluğunda bulundu! Komşuları dehşete düşürdü
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki