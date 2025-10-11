Tedesco'dan ilk 11'de radikal değişiklikler

Fenerbahçe'de İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, milli aranın ardından ligde oynanacak Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

ASENSIO 10 NUMARAYA

Geldiği günden bu yana oyuncuları tanımaya çalışan Tedesco, 8 numarada görev verdiği İspanyol yıldız Marco Asensio'yu 10 numaraya çekme kararı aldı. Bu doğrultuda 10 numara pozisyonunda görev yapan Talisca, yedek kulübesine çekilecek.

İRFAN CAN YENİDEN 11'E

40 yaşındaki teknik adam, sezon başında ilk 11'de görev alan ancak daha sonrasında yedek kulübesine hapsolan İrfan Can Kahveci'yi 11'e koyacak. Genç teknik adamın, milli oyuncuyu 8 numara bölgesinde deneyeyeceği, yanında da Edson Alvarez'in görev alacağı öğrenildi.

SZYMANSKI VE FRED YEDEK KALACAK

Son maçlarda kadroda kendisine yer bulamayan Fred'in kulübede kalmaya devam edeceği, Samsunspor maçında ilk 11'de oynayan Sebastian Szymanski'nin de kulübeye çekileceği aktarıldı.