Haberler

Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez 21 maçlık namağlup seri yakaladı. Teknik Direktör Tedesco, bu durumla ilgili sorulan bir soruya "Maşallah" yanıtını verdi.

  • Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez 21 maçta namağlup kalmıştır.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, bu başarıyı 'Maşallah' kelimesiyle değerlendirmiştir.

Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde ilk kez 21 maçlık namağlup seri yakalaması sonrası Teknik Direktör Tedesco'nun verdiği yanıt dikkat çekti.

SORUYA KISA VE NET CEVAP

Basın toplantısında yöneltilen, "Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez 21 maçta namağlup. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Tedesco'nun yanıtı kısa ve net oldu. Deneyimli teknik adam, bu başarıyı tek kelimeyle değerlendirdi: "Maşallah."

GÜNDEM OLDU

Tedesco'nun esprili ve sade yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı lacivertli taraftarlar bu ifadeyi takımın yükselen formunun sembolü olarak yorumladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni

Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Olanlar oldu