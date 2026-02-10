Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez 21 maçlık namağlup seri yakaladı. Teknik Direktör Tedesco, bu durumla ilgili sorulan bir soruya "Maşallah" yanıtını verdi.
- Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez 21 maçta namağlup kalmıştır.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, bu başarıyı 'Maşallah' kelimesiyle değerlendirmiştir.
Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde ilk kez 21 maçlık namağlup seri yakalaması sonrası Teknik Direktör Tedesco'nun verdiği yanıt dikkat çekti.
SORUYA KISA VE NET CEVAP
Basın toplantısında yöneltilen, "Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez 21 maçta namağlup. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Tedesco'nun yanıtı kısa ve net oldu. Deneyimli teknik adam, bu başarıyı tek kelimeyle değerlendirdi: "Maşallah."
GÜNDEM OLDU
Tedesco'nun esprili ve sade yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı lacivertli taraftarlar bu ifadeyi takımın yükselen formunun sembolü olarak yorumladı.