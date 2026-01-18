Haberler

Tedesco'dan 61 yıl sonra bir ilk

Tedesco'dan 61 yıl sonra bir ilk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, 61 yıl sonra Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 15 lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör oldu.

  • Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, çıktığı ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör oldu.
  • Fenerbahçe, 1962/63 sezonunda ligi üçüncü bitirdi, 1964/65 sezonunda şampiyon oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

GOLLER TALISCA VE MUSABA'DAN

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri yıldız oyuncular Anderson Talisca (2), ve Anthony Musaba getirdi.

DOMENICO TEDESCO'DAN 61 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 61 yıl sonra bir ilki başardı. İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe tarihinde Miroslav Kokotovic (1962/63) ve Oscar Hold (1964/65)'un ardından çıktığı ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör olmayı başardı.

O SEZONLARDA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, söz konusu 1962/63 sezonunda ligi üçüncü bitirirken, 1964/65'te ise şampiyon olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı

Kafe müdürü, 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı! Nedeni dikkat çekici
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
'Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?' sorusuna Şara'dan net yanıt

Özerklik sorusuna Şara'dan net yanıt
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Süper Lig'de bu sezon bir ilk

Süper Lig'de bu sezon bir ilk
Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı

Otobüsteki yolcu tuvalete gitmek istedi, ortalık savaş alanına döndü