Tedesco'dan 61 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, 61 yıl sonra Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 15 lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör oldu.
- Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, çıktığı ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör oldu.
- Fenerbahçe, 1962/63 sezonunda ligi üçüncü bitirdi, 1964/65 sezonunda şampiyon oldu.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
GOLLER TALISCA VE MUSABA'DAN
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri yıldız oyuncular Anderson Talisca (2), ve Anthony Musaba getirdi.
DOMENICO TEDESCO'DAN 61 YIL SONRA BİR İLK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 61 yıl sonra bir ilki başardı. İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe tarihinde Miroslav Kokotovic (1962/63) ve Oscar Hold (1964/65)'un ardından çıktığı ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör olmayı başardı.
O SEZONLARDA NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, söz konusu 1962/63 sezonunda ligi üçüncü bitirirken, 1964/65'te ise şampiyon olmanın mutluluğunu yaşamıştı.