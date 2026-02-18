Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında yarın İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, çok motive olduklarını söyledi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, rakibin sistemine göre esnek bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

''SİSTEM DEĞİŞEBİLİR AMA OYUNCULAR DEĞİŞMEZ''

Kadro değerinin belirleyici olmadığını dile getiren Tedesco, "Rakibimiz teknik direktörünü yeni değiştirdiği için analiz etmek kolay değil. Sistem değişebilir ama oyuncular değişmez. Son 2 gün ağırlıklı olarak oyunculara odaklandık, bireysel performanslarına baktık. Oyuncuların belli şablonları vardır, bunu değiştiremezler. Biz de bu tarz bir analize odaklandık." ifadelerini kullandı.

''SONUÇTA ARABAYLA GİTMEYECEĞİZ''

"Peş peşe 3 deplasmana gideceksiniz ve toplam 19.230 kilometre yolculuk yapacaksınız. Yoğun seyahat programında rotasyon yapacak mısınız?'' şeklinde gelen soruya esprili bir yanıt veren Tedesco, "Sonuçta arabayla gitmeyeceğiz. Neyse ki uçak var böyle şeyler için." söyleminde bulundu. İtalyan hocanın bu cevabı kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.