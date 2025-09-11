Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, göreve gelir gelmez kadroda değişime gitti. Gençlerbirliği, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz için resmi temaslara başladı.

2 YILLIK İMZA

Sarı-lacivertliler, 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile 2 senelik sözleşme imzaladığını duyurdu.

İKİ FUTBOLCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Fenerbahçe'de ayrılıklar gündeme geldi. Tedesco'nun raporu doğrultusunda Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz için kiralık formülü devreye girdi.

GENÇLERBİRLİĞİ RESMİ TEMASTA

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, iki futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.