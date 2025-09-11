Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco göreve gelir gelmez kadroda değişime gitti. İtalyan hoca sonrası Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ın Gençlerbirliği'ne kiralanması için görüşmeler başladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, göreve gelir gelmez kadroda değişime gitti. Gençlerbirliği, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz için resmi temaslara başladı.

2 YILLIK İMZA

Sarı-lacivertliler, 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile 2 senelik sözleşme imzaladığını duyurdu.

İKİ FUTBOLCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Fenerbahçe'de ayrılıklar gündeme geldi. Tedesco'nun raporu doğrultusunda Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz için kiralık formülü devreye girdi.

GENÇLERBİRLİĞİ RESMİ TEMASTA

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, iki futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Tabi takımda en zayıf halka her zaman yerli oyuncu değil mi?

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Haberi iyi oku. Kiralık diyor. Bı kadar yabancının olduğu kadroda nadıl yer bulacak. Kiralık gitsin ki oynasın, pişsin, iyi olursa döner kadroda yer bulur. Real madridin taktiğide böyle. Dönmek istiyorsan pişip çok iyi olmalısınız. Bu kadroda yer yok.. bence güzel sistem...

yanıt9
yanıt3
Haber Yorumlarıadalet adaletiçin:

yok talisca mı olcak aw

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıMustafa acar:

Gerçekten futboldan anlayan adam. Çok haklı bence göndermekte.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Ali Koç yerli futbolculara dönüyor....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
