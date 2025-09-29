Haberler

Tedesco ayrıldı demişti! Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması

Güncelleme:
Fenerbahçe, yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Gökhan Gönül ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül için yeni bir görevlendirme yapılacağını dile getirdi.

Fenerbahçe, yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Gökhan Gönül ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül için yeni bir görevlendirme yapılacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül'ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.''

TEDESCO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Gökhan Gönül'ün artık yardımcı antrenörlük görevinde bulunmayacağını dile getirmişti.

