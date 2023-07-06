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Tedavileri Tamamlanan Güreşçiler Finike'ye Döndü

Tedavileri Tamamlanan Güreşçiler Finike'ye Döndü

Spor Haberleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kırkpınar Güreşleri'ne giden Finike Belediyesi güreşçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada yaralanan güreşçiler, tedavileri sonrası Antalya'nın Finike ilçesine döndü. Güreşçiler, Finike Belediyesi'nde düzenlenen törenin ardından iki araçla Kırkpınar'a uğurlanmıştı.

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN GÜREŞÇİLER, FİNİKE'YE DÖNDÜ

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kırkpınar Güreşleri'ne giden Finike Belediyesi güreşçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada yaralanan güreşçiler, tedavileri sonrası Antalya'nın Finike ilçesine döndü. Güreşçiler, Finike Belediyesi'nde düzenlenen törenin ardından iki araçla Kırkpınar'a uğurlanmıştı.

Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren - Spor

Finike Belediyesi Antalya Sarıgöl Manisa Spor Haberler

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