TED Ankara Kolejliler Hazırlık Kampını Tamamladı
Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden TED Ankara Kolejliler, Gölbaşı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda 4 Ağustos'tan bu yana devam eden hazırlık kampını tamamladı. Başantrenör Korhan Aydanarığ, takımın yeni sezona iyi hazırlandığını ve başarı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden TED Ankara Kolejliler, hazırlık kampını tamamladı.
Gölbaşı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda 4 Ağustos'tan bu yana çalışmalarını sürdüren kırmızı-Lacivertliler, son idmanını yaptı.
Ankara temsilcisi, hafta sonunda oynayacağı hazırlık maçının ardından sezonun ilk resmi sınavını iLab Basketbol karşısında verecek.
Başantrenör Korhan Aydanarığ, AA muhabirine, takımın yeni sezona çok iyi hazırlandığını söyledi.
Yeni sezonda başarıyı yakalayacaklarına inandıklarını belirten Aydanarığ, "İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz ligi en üst seviyede bitirmek." dedi.
Takım kaptanı Altan Erol da ligde başarıyı yakalamak için mücadele vereceklerini kaydetti.