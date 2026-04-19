Anıl Taşdemir yeşil sahalara veda etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Söke 1970 SK'nın tecrübeli futbolcusu Anıl Taşdemir aktif futbol hayatını sonlandırdı. 38 yaşındaki futbolcu Söke 1970 Spor'un grupta şampiyonluğu garantileyen Kütahyaspor maçından önce yapılan idmanda kariyerini noktaladığını duyurdu. Arkadaşları tarafından omuzlara alınan Anıl duygusal anlar yaşadı. Söke'de 2001 yılında futbola başlayan Anıl Taşdemir, 2004 yılında Göztepe'de profesyonel oldu. Anıl Taşdemir, 22 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde Göztepe, Balıkesirspor, Orduspor, Ankaraspor, Kayserispor, Denizlispor, Akhisarspor, Adana Demirspor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, Diyarbakırspor, 52 Orduspor, Samsunspor, Adanaspor ve Fatih Karagümrük'te forma giydi.

Futbolculuk kariyerine son veren 10 numara pozisyonunda oynayan 38 yaşındaki Anıl Taşdemir, 2011-2012'de Akhisarspor'da 2014-2015'te ise Kayserispor ile 1'inci ligde şampiyonluk yaşadı. 2005 yılında ise U17 Türkiye Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu oldu. Anıl Taşdemir kariyerinde Süper Lig'de 47 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı. Anıl, 1'inci ligde 248 karşılaşmada 41 kez rakip fileleri havalandırdı ve 34 golün final pasını verdi. Aktif futbolculuk kariyerini bitirme kararı alan Anıl Taşdemir profesyonel olarak 383 maçta 53 gol attı ve 43 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı