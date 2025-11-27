Haberler

Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Güncelleme:
Cinsel saldırı suçlaması nedeniyle 14 ay cezaevinde kalan Dani Alves'in Girona'da bir kilisede vaaz verdiği görüldü. Alves'in "Tanrı sizden uzak değil" sözleri büyük yankı uyandırdı.

  • Dani Alves, 2022'de Barselona'da bir gece kulübünde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yaklaşık 14 ay cezaevinde kaldı.
  • Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi, delillerde tutarsızlıklar bulunduğunu belirterek Alves'in mahkûmiyetini bozdu.
  • Dani Alves, İspanya'nın Girona kentinde bir kilisede vaaz verdi.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Dani Alves, 2022'de Barselona'da bir gece kulübünde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmış ve yaklaşık 14 ay cezaevinde kalmıştı.

Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi, dosyayı yeniden inceleyerek delillerde tutarsızlıklar bulunduğunu belirtmiş ve Alves'in mahkûmiyetini bozmuştu.

GİRONA'DA KİLİSEDE VAAZ VERİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Özgürlüğüne kavuşan 42 yaşındaki Alves'in hayatına nasıl devam edeceği merak edilirken ortaya çıkan yeni görüntüler gündem oldu.

İspanya'nın Girona kentinde bir kilisede vaaz verdiği görülen Alves'in, cemaate hitaben, "Tanrı'nın sizden uzak olduğunu düşünmeyin" sözleri büyük yankı uyandırdı. Bu görüntüler, Alves'in yaşadığı ağır süreçten sonra kendisini dini hayata yönelttiği yorumlarına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Alves'in kilisedeki görüntüleri hızla yayılırken, futbolseverler ve kamuoyu ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Alves'in hayatında yeni bir sayfa açmaya çalıştığını savunurken, bazıları ise geçmişteki suçlamaları hatırlatarak bu dönüşümü sorguladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Kübra Kılıç:

KASNAK YUVARLANDI ELEK OLDU

k8pc7d86z5:

eski o lar melek oldu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
