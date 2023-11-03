TDMK, 41 sporcuyu doping cezasıyla açıkladı

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK), 41 sporcunun yasaklı madde kullanmak ve test vermemek suçlarından dolayı spordan men cezası aldığını duyurdu. Cezalar 1 ile 8 yıl arasında değişiyor.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun (TDMK) ceza alan 41 sporcuyu açıkladı. TDMK'nın internet sitesindeki bilgiye göre, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları arasında 41 sporcu yasaklı madde kullanmak ve test vermemek suçlarından, 1 ile 8 yıl arasında sürelerle spordan men edildi.

Yapılan açıklamada son üç yılda yasaklı madde kullanmak ve test vermemek suçlarından boksta 2, güreşte 4, halterde 12, yağlı güreşte 2, vücut geliştirmede 11, dağ bisikletinde 1, atletizmde 6, buz hokeyinde 1, cimnastikte 1 ve eskrimde 1 sporcunun ceza aldığı belirtildi.

Spordan men cezaları ve süreleri şöyle: (parantez içindeki rakamlar yılı göstermektedir)

Vücut geliştirme: Yasin Yalçın (4), Kürşat Demirci (4), Doğucan Sevik (4), Özgür Doğan (4), Zülfü Yakut (4), Muhammed Sekmen (4), Ercağ Birişah (4), Serhat keser (4), Tahir Tanış (4), Orhan Ayten (4), Nuran Gizem Güner (4)

Güreş: İsmail Gün (4), Süleyman Demirci (2), Ferhat Binici (8), Kadir Kamal (3) yıl.

Boks: Remziye Vuruşan (3), Mihriban Güneri (3)

Halter: Daniyar İsmayilov (4), Ayşegül Çakın (4), Batuhan Yüksel (8), Berk Artuç (3), Burak Çılgın (3), Ulaş Can Kurnaz (4), Hatice Açıkgöz (4), Mustafa Erdoğan (4), Emrah Aydın (8)

Powerlifting, (Halter) Ali Afsari (3), Sinan Toygar Kılıç (4), Mümin Kayış (4)

Jimnastik: 18 yaş altı 1 sporcu (4)

Atletizm : Merve Yıldırım (4), Devrim Kazan (2), Tubay Erdal (4)

Dağ Bisikleti: Esat Ceylan (4)

Buz Hokeyi: Aleksei Lapstin (4)

Atletizm: Aslı Atan (4), Hakan Cira (4), İsmail Özkan (4)

Eskrim: 18 yaş altı 1 sporcu (1)

Yağlı Güreş: Mustafa Çoban (3), Furkan Güler (3) yıl.