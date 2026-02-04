Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta erteleme maçında TCH Group Zonguldakspor, Düzce Cam Düzcespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren maçta, Zonguldakspor son dakikalarda öne geçerek sahadan galip ayrıldı.
Dmall Düzce Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken son dakikalarda öne geçen konuk ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.