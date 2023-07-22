TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Aybastı Perşembe Yaylası'ndaki Güreş Festivaline Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yıl 915'incisi düzenlenen geleneksel 'Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'ne katıldı. Ordulu Mustafa Pehlivan Er Meydanı'nda konuşan Kurtulmuş, 915'incisi gerçekleştirilen güreş müsabakalarının millet olarak köklü bir geçmişe sahip olunduğunu gösterdiğini söyledi. Er meydanının cesaretin, yiğitliğin, kardeşliğin, kazanmak için savaşmanın, kaybedildiğinde de üzülmeyip rakibini tebrik etmenin er meydanı olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Bu er meydanında güç, kuvvet, çalışma, azim ve yiğitliğin yanı sıra dostluk ve kardeşlik de vardır. Onun için biz de 'er' derken, er gibi birisinden bahsederken, her bakımdan ahlaki faziletlerle donanmış insanlarından bahsediyoruz demektir. Ben bu er meydanını dolduran ahlak ve fazilet sahibi sevgili kardeşlerimizi, güreşçi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu er meydanlarından nice ahlaklı, faziletli yiğit insanların çıkmasını temenni ediyorum. İnşallah burada ortaya konulan bu kararlılık, bu yiğitlik, bu mücadele azmi, bu müsabakada yarışın ortağı olma kararlılığı hayatımızda da rehberimiz olsun' dedi.

'DAHA GÜÇLÜ HEDEFLERE YOĞUNLAŞACAĞIZ'

Türkiye'nin diğer dünya milletleri arasında büyük yarışların öncüsü olan ülke olmak zorunluluğu bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, 'Türkiye olarak hep daha ileri gitmenin, hep daha güçlü olmanın, hep dünya milletleri arasında büyük yarışların öncüsü olmanın ülkesi olmak zorundayız. 85 milyon olarak birlik, beraberlik içerisinde köklerimizden, tarihimizden, medeniyetimizden, kültürümüzden aldığımız güç ile daha ileriye, daha güçlü hedeflere yoğunlaşacağız ve inşallah ülkemizi yeniden güçlü büyük Türkiye olma istikametinde çok daha ileriye götürmek için mücadele edeceğiz. Mücadele hayatın her alanında vardır. Gayret ve yarışma hayatın her alanında vardır. İşte burada er meydanında nasıl evlatlarımız birbirileri ile yarışıyorsa dünyada, bütün dünya milletlerinin evlatları ile de yarışabilecek. Sporda, kültürde, sanatta, bilimde, her alanda yarışacak gençler yetiştireceğiz ve Allah'ın izni ile Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz' diye konuştu.

'İNŞALLAH DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

Türkiye'yi ileri götürmenin tek şartı olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu

'Bunun bir tane şartı vardır. Ortak milli hedeflerimize inanmak ve inandığımız hedeflere kenetlenerek aramızdaki tefrikaları bir kenara bırakarak, farklılıklarımızı zenginlik vesilesi olarak kabul ederek yolumuza devam etmektir. Bunun bir tane şartı vardır; Türkiye'nin zenginliklerini daha da arttırmak, daha da güçlendirmek, daha da çoğaltmak, medeniyetimizden, kültürümüzden, tarihimizden aldığımız bir güç ile ileriye koşar adım yürümektir. Kökü mazide olmak demek; işte Anadolu'nun bir yaylasında Aybastı Yaylası'nda bir güreş şenliğinin 915'incisini yapabiliyor olabilmektir. Kökü mazide olmak demek; gelenekleri 915 yıldır sürdürebilecek bir kültürel zenginliğe sahip olmak demektir. Kökü mazide olmak demek; bütün milli birikimlerimize sahip olarak ileriye gitme azim ve kararlılığı içerisinde olmak demektir. Allah bu milleti köklerinden ayırmasın. Şunu biliyoruz; hiçbir ağaç başka bir kök üzerinde yükselmez. Hiçbir millet de başka bir milletin kültürü, sanatı, tarihi ve medeniyeti üzerinde yükselmez. Biliyoruz ki, biz aziz milletimiz olarak 85 milyon Orta Asya'dan Balkanlara, Kafkaslardan Afrika'nın güneyine kadar ortak bir coğrafyada yer alan 100 milyonlarca insanın gözünün içine baktığı bir milletiz. İnşallah daha güçlü olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, bu er meydanlarından yükselen erlik ruhu, birlik ruhu dirlik ruhu bize rehber olacak ve inşallah Türkiye'yi hep beraber sonraki nesillere güçlü ve büyük bir Türkiye olarak devredeceğiz.Kurtulmuş, konuşmasının ardından güreş müsabakalarını takip etti. (DHA)