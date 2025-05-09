TBF, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi Finaline Yükselmesi Nedeniyle Tebrik Etti
Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final yarı finalinde La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükselen Galatasaray'ı kutladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Galatasaray'ı tebrik etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan, TBF'nin de yeniden ilettiği mesajda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final yarı final karşılaşmasında rakibi La Laguna Tenerife'yi 90-80'lik skorla mağlup ederek finale yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz." denildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor