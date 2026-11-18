Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinden İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral'e Ziyaret Dr. Ömer Uslu, spor faaliyetlerinin en önemli paydaşlarından birinin Sağlık İl Müdürlüğü olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum Basketbol İl Temsilciliği, Erzurum İl Sağlık Müdürü Sayın Mehmet Meral'i ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziiyarette, Basketbol İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Spor organizasyonlarında Sağlık İl Müdürlüğü'nün en önemli paydaşlardan biri olduğunu belirten Uslu, sporun toplum sağlığı ve özellikle gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimi üzerindeki önemini anlattı.

Uslu, "Spor ve sağlık, birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki önemli alanı oluşturuyor. Sağlıklı bir toplumun temelleri yalnızca sağlık kurumlarında değil; spor salonlarında, okul bahçelerinde ve gençlerin hareketle buluştuğu her ortamda atılıyor. Düzenli fiziksel aktivite, bireylerin bedensel ve ruhsal sağlığını desteklerken takım sporları, gençlerin dayanışma, disiplin ve sorumluluk bilinci kazanmasına da katkı sağlıyor" dedi.

"Obezite ve hareketsizliğe spor çözümü"

Bir şehirde spor kültürünün güçlenmesi, aynı zamanda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşması açısından sporun en önemli araç olduğuna işaret eden Basketbol İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu, "Özellikle çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren sporla tanışması, hareketsiz yaşam alışkanlıklarının önlenmesi ve fiziksel aktivitenin günlük hayatın bir parçası haline gelmesi bakımından büyük önem taşıyor. Bu noktada spor ve sağlık kurumları arasındaki iletişim ve dayanışma, toplumun her kesimine ulaşabilecek çalışmalar için değerli bir zemin oluşturuyor. Erzurum'da basketbolun daha geniş kitlelere ulaşması, gençlerin sporla büyümesi ve sağlıklı yaşam kültürünün güçlendirilmesi adına yürütülen çalışmaların, farklı kurumların desteği ve ortak bakış açısıyla daha da anlam kazanacağına inanıyoruz. İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Meral'e destek ve katkıları için teşekkür ediyoruz, Kendisine yeni görevi hayırlı olsun, başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Meral ziyaretten mutluluk duydu

TBF Erzurum Basketbol İl Temsilciliği'nin ziyaretlerinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, TBF İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu ve ekibine teşekkür etti. Meral, bundan önce olduğu gibi bundun sonra da spor karşılaşmalarında gençlere sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı