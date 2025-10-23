TBF'den Galatasaray ve Karşıyaka'ya Para Cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic ve Karşıyaka'ya para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, ligde Fenerbahçe Beko ile oynadığı derbi maçta yaşanan salon ve seyirci olayları dolayısıyla Galatasaray'a toplam 240 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun, Anadolu Efes ile yaptığı maçta merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Karşıyaka'ya 60 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Coşkun Bülbül'e de Bahçeşehir Koleji maçında "kişilik haklarına saldırısı" nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin, yönetici Ali Kılıç'a ise sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 93 bin 750 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.