TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Nesibe Aydın'ı ziyaret etti

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın'ı ziyaret etti.

Ankara'da gerçekleşen ziyarette Türkoğlu; Nesibe Aydın Kulübü Başkanı Mirkan Aydın ve Yönetim Kurulu Danışmanı Melek Aydın ile bir araya geldi.

Görüşmede, kadın basketbolu ve altyapılar ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunuldu.