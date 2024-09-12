TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Nesibe Aydın'ı ziyaret etti
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın'ı ziyaret etti. Ankara'da gerçekleşen ziyarette Türkoğlu; Nesibe Aydın Kulübü Başkanı Mirkan Aydın ve Yönetim Kurulu Danışmanı Melek Aydın ile bir araya geldi. Görüşmede, kadın basketbolu ve altyapılar ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın'ı ziyaret etti.
Ankara'da gerçekleşen ziyarette Türkoğlu; Nesibe Aydın Kulübü Başkanı Mirkan Aydın ve Yönetim Kurulu Danışmanı Melek Aydın ile bir araya geldi.
Görüşmede, kadın basketbolu ve altyapılar ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunuldu.