TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Darüşşafaka Lassa'ya Ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Darüşşafaka'ya ziyaret

İSTANBUL, - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa'yı ziyaret etti.

İstanbul'da gerçekleşen ziyarette Türkoğlu; Darüşşafaka Lassa Başkanı Abdurrahman Saruhan, Darüşşafaka Lassa Yönetim Kurulu Asbaşkanı Erbil Gültekin ve Darüşşafaka Lassa Yönetim Kurulu Üyeleri İnan Göner, Tuğhan Ünsal ve Nejdet Baysan ile bir araya geldi.

Görüşmede, basketbola dair planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.